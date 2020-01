Napoli, rebus difesa per la sfida con l'Inter Terapie per Maksimovic, dubbio Koulibaly per la gara di lunedì sera al San Paolo

È proseguito con un lavoro mattutino il percorso di avvicinamento alla sfida con l'Inter, la prima del 2020 per il Napoli. Seduta di allenamento in palestra, con Nikola Maksimovic ancora limitato alle terapie nella tabella di marcia. Solo lavoro differenziato per Faouzi Ghoulam, sempre bloccato da continui fastidi, Dries Martens e Kalidou Koulibaly, anche se per quest'ultimo si registra ottimismo nell'ottica di un recupero in extremis. È quello che emerge da Castel Volturno. Il rientro in tempi brevi del franco-senegalese può risultare decisivo per far superare a Rino Gattuso il rebus pre-gara, relativo al pacchetto arretrato, alla coppia di centrali da presentare contro l'Inter. Si rivede pienamente in chiave azzurra anche Fabian Ruiz.

Seduta tra palestra e terreno di gioco per il centrocampista spagnolo. Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana, alla vigilia di Napoli-Inter e in attesa delle mosse di mercato. La società di Aurelio De Laurentiis ha lanciato l'iniziativa del mini-abbonamento per il girone di ritorno che garantisce anche la prelazione per il biglietto di Napoli-Barcellona, la gara d'andata degli ottavi di Champions League: l'obiettivo della ricarica emotiva anche con un appello, di fatto, ai tifosi per rivivere grandi emozioni allo stadio San Paolo. Intanto, sul fronte Stanislav Lobotka, resta l'ottimismo partenopeo, ma il Celta Vigo ha chiarito. Occorre un rilancio dell'offerta perché la prima idea del Napoli è inferiore, e non di poco, alla clausola rescissoria presente nel contratto tra il club iberico e lo slovacco.