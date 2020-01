Napoli - Inter, duello in campo e dialogo di mercato Alle 20,45 gli azzurri contro la capolista. Intanto, è in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Lobotka

Napoli - Inter (ore 20,45) è una partita da non fallire: per gli azzurri, che rincorrono affannosamente l'Europa e devono confermarsi dopo il blitz all'ultimo respiro in casa del Sassuolo; per in nerazzurri, nel pieno del duello scudetto con la Juventus. Sul fronte formazioni, in difesa scelte obbligate per Gattuso: davanti a Meret, spazio a Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui; in mediana, largo ad Allan, Zielinski e Fabián Ruiz; in attacco, al tridente Callejon, Milik, Insigne. Conte risponderà con il consueto 3-5-2: Handanovic in porta; Godin, De Vrij e Skrinian in difesa. Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Biraghi a centrocampo; Lautaro e Lukaku là davanti. Il primo incontro del 2020 rappresenterà anche l'occasione ideale per lavorare allo scambio Llorente - Politano. Gli unici scogli dovrebbero essere rappresentati dalla possibilità per i meneghini di monetizzare con la partenza verso altri lidi dell'esterno d'attacco e dalla necessità dei partenopei di far posto a Politano con la cessione di uno tra Callejon e Younes. Intanto, è ormai fatta per il regista Lobotka: in tribuna in occasione del match tra Celta Vigo ed Osasuna. L'allenatore Oscar Garcia ha compiuto una scelta dal significato difficilmente equivocabile. Raggiunta l'intesa per l'ingaggio dello slovacco, pronto a legarsi al club del presidente De Laurentiis per 1,8 milioni di euro a stagione sino al 2024, restano da limare gli ultimi dettagli, relativi ai bonus, per chiudere l'affare dal valore complessivo di poco superiore ai 20 milioni.