Napoli, fissata la deadline per Lobotka: ecco l'alternativa Intanto, in vista della sfida all'Olimpico con la Lazio, Gattuso punta al recupero di Koulibaly

Subito in campo per mettersi alle spalle la sconfitta con l'Inter e cercare di curarsi e rigenerarsi con le uniche due “medicine” in grado di avere reali effetti su una stagione che sta prendendo una brutta piega: il lavoro e le vittorie. Tra il dire e il fare c'è un'altra sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà: sabato, alle 18, all'Olimpico, contro la Lazio, ma per il Napoli, in piena crisi, non c'è spazio per qualsiasi tipo di alibi. La classifica non lascia spazio che a un imperativo: superarsi. Per risalire la china c'è bisogno di tutti, soprattutto dei leader. In tal senso, Gattuso punta forte sul recupero di Koulibaly, che ha saltato per infortunio il match con i nerazzurri e che contro bomber Immobile e compagni servirebbe come il pane. Ieri, il difensore senegalese ha svolto una seduta personalizzata; tra oggi e domani proverà a spingere il piede sull'acceleratore per capire se potrà essere effettivamente a disposizione. Intanto, sul fronte mercato, sono ore decisive per Lobotka. Giuntoli ha dato il suo ultimatum: o si chiude entro sabato o l'affare salta. Se lo slovacco del Celta Vigo non dovesse arrivare, sarebbe pronta la virata su Diego Demme, classe '91, regista del Lipsia. Avviati i contatti con l’entourage del calciatore e con il club tedesco. Sul piatto i 20 milioni di euro pronti a essere spesi proprio per Lobotka.