Cimento Invernale: in 50 hanno sfidato il freddo Il tuffo è stato anticipato dalla preghiera del "Cimentista"

Si è aperto con l’Augurio di un Buon Anno da parte del Presidente Vincenzo Semeraro e con la Preghiera del Cimentista, scritta da Maurizio Tortora nel 1999, il tradizionale Cimento Invernale 2020 nelle gelide acque del Circolo Nautico Posillipo. Un tiepido sole ha accompagnato il tuffo, alle ore 11:30, dei 50 temerari che hanno così dato il benvenuto, nel giorno dell’Epifania, al 2020. Come ogni anno, le Coppe sono state assegnate al socio e alla socia più “adulti”: anno 1950 per Gianpiero La Monica, anno 1956 per Rossana Giordano, premiati dal Presidente Semeraro e dal Consigliere ai grandi eventi del Circolo Posillipo Filippo Smaldone.

Tra i partecipanti anche Aldo La Daga, decano dei “cimentisti”. Tanti anche i ragazzi – la più giovane è stata Ludovica Vaira, classe 2005 – e le donne (quasi la metà) che si sono tuffati e tanti anche gli abitué del tuffo ben augurale. “Siamo felici di essere qui anche quest’anno così numerosi”, ha detto il Presidente Semeraro, “nel segno soprattutto dello sport, dell’appartenenza e del nostro meraviglioso mare di Posillipo e della città di Napoli”.