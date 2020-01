Scherma, Curatoli a Montreal a caccia del podio Lo sciabolatore napoletano sarà impegnato nel Grand Prix FIE in Canada

Il 2020 di Luca Curatoli è tutto incentrato sulle Olimpiadi di Tokyo. E' quello l'obiettivo dello sciabolatore napoletano. Ha voglia di fare bene, di vivere un sogno ed emulare i vari Occhiuzzi e Tarantino che sul podio olimpico sono saliti. Nel week end appuntamento a Montreal in Canada per il grand Prix Fie. Curatoli ha una posizione nel ranking che lo pone tra i favoriti per la rincorsa al podio, ma non sarà per nulla facile. La sciabola sa regalare emozioni ma soprattutto sorprese, quindi bisognerà tenere alta la concentrazione fin dal primo turno del tabellone principale. Insieme al campione napoletano saranno in gara anche Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Giacomo Mignuzzi, Aldo Montano, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti e Luigi Samele.

Non ci sarà la prova a squadre dove gli azzurri hanno grosse possibilità di volare a Tokyo e soprattutto di farlo con la voglia e la convinzione di poter vincere una medaglia essendo uno dei quartetti più forti al mondo come confermano anche i risultati degli ultimi anni con una medaglia d'oro, una d'argento e due bronzi ai mondiali. Curatoli, che difende i colori delle Fiamme Oro, è uno dei leader della specialità e il 2020 potrebbe essere l'anno della sua consacrazione assoluta a livello internazionale. Noi lo diciamo chiaramente: è una delle migliori carte da medaglia per la Campania alle prossime Olimpiadi.