Napoli, ecco Demme. Pressing su Lobotka Si chiama Diego e ha origini calabresi: visite mediche a Villa Stuart. Gattusso compie 42 anni

Nato in Germania, nazionale tedesco, ma di origini calabresi e con un nome che vale tantissimo nel mondo Napoli. Ecco Diego Demme, classe '91, nativo di Herford, città della Renania Settentrionale - Vestfalia, a poco più di 100 chilometri da Dortmund, cresciuto calcisticamente nell'Arminia Bielefeld ed esploso con il Lipsia. Presenze e solidità con il club della Red Bull, che sta vivendo la lunga pausa invernale di Bundesliga con il primo posto, a +4 sul Bayern Monaco e il +7 sul Borussia. Solo il 'Gladbach sta tenendo il passo del Lipsia.

Per Demme lasciare il primato in Germania per il Napoli è, di fatto, una scelta di cuore: l'occasione di abbracciare l'azzurro e una realtà che ha visto come elemento di spicco, Diego Armando Maradona. Nel giorno del compleanno di Rino Gattuso - il tecnico compie 42 anni - ecco un regalo da Aurelio De Laurentiis. Origini calabresi per Demme, la Calabria di Gattuso. Tanti punti in comune tra il tedesco e l'allenatore degli azzurri che attende un'ulteriore pedina per il centrocampo.

Resta il pressing su Stanislav Lobotka, sempre in predicato di vestire la maglia del Napoli, ma ancora distante per la posizione del Celta Vigo, che ha aperto alla cessione, ma a determinate condizioni, anche di mercato. Con l'uscita dello slovacco, è la squadra galiziana chiamata ad inserire un mediano.

Lunedì sera, nel corso della sostituzione in Napoli-Inter, Fabian Ruiz ha ricevuto tantissimi fischi: l'andaluso sembra destinato agli ultimi mesi all'ombra del Vesuvio.