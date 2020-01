Gevi Napoli - Givova Scafati, Chessa: "Carichi per il derby" Il play/guardia del roster partenopeo suona la carica in vista della sfida del PalaBarbuto

Scatta il conto alla rovescia per Gevi Napoli - Givova Scafati, derby campano del girone Ovest di Serie A2 (palla a due ore 18). A scandire le ultime ore che separano le squadre dal match valido per la diciassettesima giornata di campionato, in esclusiva a 696 TV e Ottopagine.it, è il play/guardia Massimo Chessa: “Arriviamo a questa partita dopo giorni di allenamento molto intensi. Non siamo contenti della partita che abbiamo giocato contro Casale e sappiamo che dobbiamo giocarne un'altra molto importante; un derby, una gara molto sentita, contro una squadra forte e costruita bene. Siamo carichi.”

All'andata vinse Napoli con il finale di 82-84, nel giorno dell'esordio sulla panchina partenopea di coach Sacripanti. Il successo garantì un'iniezione di fiducia importante agli azzurri, che da lì in avanti inanellarono un'importante striscia di successi. Alla partita odierna è, però, Scafati ad arrivare sulle ali dell'entusiasmo e con un trend di risultati decisamente migliore (quattro vittorie nelle ultime cinque partite, a fronte dei soli due successi nelle ultime sette di Napoli, ndr). Chessa, dall'alto della sua esperienza, sa, allora, bene che può essere una nuova momento di svolta, ma invita a tenere alta la guardia: “A Casale abbiamo giocato venti minuti ottimi e poi abbiamo mollato un po'. Contro Scafati può essere la partita del riscatto, ma per spuntarla dobbiamo essere costanti per quaranta minuti. Scafati ha un roster di gran valore e lo ha accresciuto inserendovi due cestisti del livello quali sono Portannese e Stephens. Sarà una partita tosta, difficile, ma giochiamo in casa nostra e dovremo dare il cento per cento per fare nostra la contesa. Speriamo che il pubblico venga numeroso a vedere la partita perché giocare davanti a tante persone è sempre bello, soprattutto a Napoli dove il pubblico è molto caloroso. Sicuramente i tifosi giocheranno un ruolo decisivo.”

Idee chiare sul tipo di testa a testa che potrà profilarsi sul parquet: “Scafati ha due americani di valore e sono molto importanti nelle loro dinamiche di gioco. Non sono, però, da sottovalutare anche gli italiani, che giocano da anni insieme e, dunque, si conoscono bene. Sarà una partita tosta, ma fisica perché se ci facciamo aggredire avremo dei problemi. Dobbiamo aggredire la partita e cercare di portarla a casa.”

Al gruppo si è aggregato l'ex Scandone Hugo Erkmaa: “Erkmaa? Non lo conoscevo. Dai primi allenamenti è chiaro che ha molto talento, ama far giocare la squadra e giocare tanto pick&roll. È un ottimo innesto e ci può dare una grossa mano.”

Il campionato è ancora lungo, ma Chessa è soddisfatto dell'avventura intrapresa all'ombra del Vesuvio: “Il mio bilancio è positivo. Sono arrivato a ottobre, con un mese e mezzo di ritardo. Ho dovuto accelerare i tempi per mettermi al passo con la squadra, ma con i miei compagni sto bene, così come con la società e in città. Abbiamo un girone di ritorno duro, ma bisogna vincere il maggior numero di partite per arrivare nei playoff nella miglior posizione possibile e condurre in porto un buon campionato. Prima delle valutazioni individuali conta il risultato di squadra. La Serie A2 sempre più competitiva? Da diversi anni giocare in questo campionato non è semplice. Le squadre sono tutte buone e regna l'equilibrio. Basta un filotto, positivo o negativo, per ritrovarti molto in alto o molto in basso in classifica. Sarà un campionato combattuto fino alla fine.”