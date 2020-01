Napoli, dopo Demme ecco Lobotka Doppio colpo per il centrocampo: dopo il regista tedesco è fatta per lo slovacco del Celta Vigo

Ieri, il regista Diego Demme ha sostenuto e superato le visite mediche diventando è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Ma per Gattuso, che sempre ieri ha compiuto 42 anni, è in arrivo un secondo regalo di compleanno dopo il talento prelevato dal Lipsia. Un altro cadeaux per il centrocampo. Raggiunto l'accordo per Stanislav Lobotka, in cima alla lista dei desideri del neo-tecnico partenopeo, ma per il quale la trattativa con il Celta Vigo si era prolungata oltre il previsto. I due problemi che avevano finora impedito di perfezionare la cessione, ovvero una ridotta distanza economica tra le parti e l'assenza di un sostituto pronto a prendere il posto dello slovacco, tra le file degli spagnoli, individuato ora in Rodriguez dell'America, sono stati ormai stati superati. Quella che rischiava di essere la classica telenovela terminerà, insomma, a stretto giro di posta, salvo clamorosi colpi di scena, con un lieto fine per la felicità di tutte le parti. Il club iberico incasserà non meno di 20 milioni di euro più bonus; il metronomo del settore nevralgico firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione e proseguirà la carriera sulle orme del suo idolo Marek Hamisk; De Laurentiis e Giuntoli consegneranno al mister e agli spazientiti tifosi azzurri una mediana nuova di zecca. Domani è atteso lo sbarco in Italia di Lobotka con annesse visite mediche. Fosforo e tecnica per provare a ritrovare vittorie e punti in campionato. Due armi in più per l'affascinante sfida negli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Foto: screenshot video profilo ufficiale youtube RC Celta