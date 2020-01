Napoli ancora ko: 1-0 Lazio. Errore di Ospina, gol di Immobile Secondo stop consecutivo nel 2020 per la squadra allenata da Gattuso

Allo stadio Olimpico, ecco la decima vittoria consecutiva della Lazio e la seconda sconfitta di fila nel 2020 per il Napoli. Partenopei ancora ko: finisce 1-0 in favore dei biancocelesti. Decisiva la rete di Ciro Immobile al 37° minuto della ripresa. Tutto nasce da un errore di David Ospina con Giovanni Di Lorenzo che prova a evitare la rete, ma non riesce a negare l'1-0 Lazio. Ancora uno stop per il Napoli, la Lazio sale a quota 42 punti, a -3 dalle prime Juventus e Inter. Per la squadra di Rino Gattuso è sempre più complicato il rientro in zona Champions.

Il tabellino.

Lazio-Napoli 1-0

Marcatori: 37' st Immobile.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35'st Berisha), Alberto (44'st Jony), Lulic; Caicedo (18'st Cataldi), Immobile. All. Inzaghi. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38'st Llorente), Zielinski; Callejon (42'st Elmas), Milik, Insigne (45'st Lozano). All. Gattuso. A disp. Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano.

Arbitro: Orsato.