tutti i risultati del rugby in campania

Riparte il rugby giocato in Campania in questo primo fine settimana del nuovo anno. Ieri sabato 11 gennaio il successo degli Azzurrini sulla Francia al Villaggio del Rugby, oggi spazio ai tornei regionali. Come nel resto d'Italia, anche in Campania è stato osservato un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria di Mario Percudani, Azzurro numero 135.

Serie C - Girone A

Due sole gare disputate nella seconda giornata di ritorno. Vittoria esterna per la formazione cadetta del Napoli Afragola ai danni dei Dragoni Sanniti. Continua a vincere la capolista Amatori Torre del Greco, superando in trasferta il CLAN Santa Maria Capua Vetere.

Serie C - Girone B

Seconda di ritorno anche nel girone B, dove il fattore campo è la discriminante della domenica: vincono infatti tutte le compagini di casa. Successi per Rende, Amatori Agro e Hydra, rispettivamente contro Spartacus, Avellino e Partenope cadetta.

Under 18 maschile

Ottavo turno di campionato. Nello scontro al vertice i Dragoni Sanniti cedono in casa alla capolista imbattuta Napoli Afragola, mentre le Tigri Bari vincono con il CLAN di Santa Maria Capua Vetere e tornano in seconda piazza superando proprio il San Giorgio del Sannio. Vittoria esterna in terra pugliese per l'Arechi, mentre la sfida tra IV Circolo Benevento ed Amatori Torre del Greco si chiude con il successo dei padroni di casa.

Under 16 maschile - piazzamenti

Nel recupero dello scorso 22 dicembre, i Draghi di Telese Terme cadono in casa contro gli Hammers Campobasso.

Campionato Interregionale Femminile Under 18

La Polisportiva Progetto Tetras ospita il quinto raggruppamento della stagione. A San Salvo Marina le ragazze dell'Amatori Napoli si aggiudicano la classifica di tappa.

Campionato Interregionale Femminile Under 16

Sesta giornata del torneo, ospitata al Comunale di Boscotrecase dall'Amatori Torre del Greco. Chiude in cima alla classifica di tappa l'Amatori Napoli.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 20 - Attività Internazionale non ufficiale

Ieri, sabato 11 gennaio, dinanzi a centinaia di giovani rugbisti del territorio che hanno affollato le tribune del Villaggio del Rugby di Bagnoli, la Selezione Italiana Under 20 supera i pari età francesi nell'ultimo incontro prima dell'esordio nel Sei Nazioni di categoria che avverrà il prossimo 30 gennaio.

Serie A femminile

Nulla può l'Amatori Torre del Greco contro le Donne Etrusche, compagine capolista del girone.

Serie B maschile

Passo falso della Partenope che cade all'Albricci contro l'Avezzano.

Under 16 maschile - spareggio Elite

Nel turno di andata per l'accesso al campionato di livello Elite, i ragazzi della Partenope si affermano davanti al proprio pubblico superando il San Gregorio Catania.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

DRAGONI SANNITI - NAPOLI AFRAGOLA = 11 - 16 (1-1) arbitro RUSSO

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE - AMATORI TORRE DEL GRECO = 19 - 44 (3-7) arbitro CERINO

SERIE C - GIRONE B

RENDE - SPARTACUS SOCIAL CLUB = 29 - 15 (4-2) arbitro CALABRITTO

BALIANO TILES AMATORI AGRO - AVELLINO = 31 - 0 (5-0) arbitro LOMBARDI

HYDRA - PARTENOPE = 31 - 5 (5-1) arbitro COVELLI

UNDER 18 MASCHILE

IV CIRCOLO BENEVENTO - AMATORI TORRE DEL GRECO = 20 - 15 (3-3) arbitro FIORETTI

DRAGONI SANNITI - NAPOLI AFRAGOLA = 9 - 21 (0-3) arbitro LICCARDI

TREPUTIUM - ARECHI = 17 - 42 (3-8) arbitro GIANNULO

TIGRI BARI 1980 - CLAN S. MARIA CAPUA VETERE = 97 - 0 (15-0) arbitro SCELSI

UNDER 16 MASCHILE - PIAZZAMENTI

DRAGHI - HAMMERS CAMPOBASSO = 15 - 55 (2-9) arbitro IACOMINO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1' AMATORI NAPOLI - 2' TETRAS - 3' CLAN S. MARIA CAPUA VETERE - 4' AFRAGOLA arbitri CHIOCCA-SCOGNAMIGLIO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1' AMATORI NAPOLI - 2' AMATORI TORRE DEL GRECO - 3' PARTENOPE arbitro PEPE

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 20 - ATTIVITA' INTERNAZIONALE NON UFFICIALE

SELEZIONE ITALIA U20 - FRANCIA U20 DEVELOPPEMENT = 18 -10 arbitro SCHIPANI

SERIE A FEMMINILE - GIRONE 4

AMATORI TORRE DEL GRECO - DONNE ETRUSCHE = 7 - 17 arbitro BENVENUTI

SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

PARTENOPE - AVEZZANO = 14 - 26 arbitro SIRONI

UNDER 16 MASCHILE - SPAREGGIO AMMISSIONE ELITE - ANDATA

PARTENOPE - S. GREGORIO CATANIA = 40 - 19 arbitro SCHIPANI