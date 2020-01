Napoli, la Coppa Italia diventa fondamentale per l'Europa Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, domani (ore 15) gli ottavi di finale contro il Perugia

Il Napoli trascorrerà il suo lunedì ritiro, alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 15, al “San Paolo”, contro il Perugia. E sì, perché alzare il trofeo tricolore, date le difficoltà ormai conclamate in campionato, sembra, allo stato attuale, la migliore seppur tutt'altro che facile strada da percorrere per qualificarsi alla prossima edizione dalla Europa League. Gattuso e la squadra vivranno, dunque, insieme la giornata e la serata odierna: sarà l'occasione ideale per riflettere sugli errori che hanno determinato tre sconfitte nelle prime quattro partite della gestione del tecnico calabrese. Concentrazione massima, Diego Demme subito titolare contro gli umbri, Stanislav Lobotka in rampa di lancio per il match in campionato con la Fiorentina, per cercare di dare nuova linfa alla manovra ed energie fisiche e mentali a un gruppo in crisi nera. Intanto, lo sguardo continua a essere rivolto al mercato: piace il difensore Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham. Avviati i contatti con l'entuorage del calciatore. Se il belga manifestasse la sua volontà di lasciare la Premier League, Giuntoli si farebbe trovare pronto per restituire quell'esperienza persa dalla retroguardia in concomitanza con la cessione di Raúl Albiol. Il trentatreenne Vertonghen rappresenterebbe la spalla ideale per Koulibaly, il cui rendimento è calato proprio dopo aver perso il riferimento del centrale spagnolo, tornato in Patria, la scorsa estate, accasandosi tre le file del Villareal.