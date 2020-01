Coppa Italia, Napoli ai quarti: doppio Insigne, 2-0 al Perugia Due rigori trasformati dal capitano azzurro, Ospina neutralizza Iemmello dagli undici metri

Il Napoli vola ai quarti di Coppa Italia regolando, al San Paolo, il Perugia. Risultato finale di 2-0 per gli uomini di Rino Gattuso con Lorenzo Insigne a trasformare due calci di rigore al 25' e al 37' del primo tempo. Sul finale della prima frazione, un tocco con il braccio - ritenuto irregolare dall'arbitro Massimi con il controllo al VAR - vale un penalty anche per gli ospiti. David Ospina blocca Pietro Iemmello nel tentativo dagli undici metri e conferma il 2-0 all'intervallo. Vantaggio controllato nella ripresa dal Napoli. Esordio per Diego Demme nella ripresa e qualificazione ai quarti per gli azzurri. Nel prossimo turno, il Napoli affronterà la vincente di Lazio-Cremonese.

Il tabellino.

Coppa Italia - Ottavi di Finale (stadio San Paolo, Napoli)

Napoli-Perugia 2-0

Marcatori: 25' pt, 37' pt rig. Insigne

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Rui; Zielinski (39'st Allan), Fabian Ruiz (20'st Demme), Elmas; Lozano (30'st Callejon), Llorente, Insigne. All. Gattuso. A disp. Gaetano, Idasiak, Meret, Milik, Tonelli, Younes.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Falasco, Nzita; Falzerano, Carraro (27'st Konate), Buonaiuto (10'st Dragomir); Falcinelli, Iemmello (16'st Melchiorri). All. Cosmi. A disp. Albertoni, Balic, Konate, Nicolussi, Rodin, Vicario.

Arbitro: Massimi

Note: al 52' pt Ospina respinge un rigore a Iemmello.

Ammoniti: Fabian Ruiz (N); Falzerano, Iemmello, Gyomber (P).

Recupero: 2' pt - 3' st.