Scherma, Curatoli si conferma tra i più grandi Il napoletano ha vinto l'argento nella prova del Grand Prix FIE a Montreal

Luca Curatoli conferma di essere tra i migliori sciabolatori al mondo. Il campione partenopeo è stato uno dei grandi protagonisti del Grand Prix FIE andato in scena a Montreal in Canada. L’azzurro ha colto un ottimo secondo posto perdendo solo in finale contro il francese Apithy per 15-12. Risultato importante in ottica olimpiadi anche grazie al bronzo di Lugi Samele che conferma le enormi potenzialità della sciabola italiana nella prova a squadre.

Curatoli è stato protagonista di una giornata quasi perfetta. Ha iniziato la sua marcia superando il britannico Honeybone (15-10) e il canadese Polossifakis per 15-6 senza consumare troppe energie. Più complicato l’assalto degli ottavi di finale contro il francese Astett (15-11), mentre nei quarti ha letteralmente dominato lo statunitense Homer (15-6). In semifinale è stata la volta del georgiano Bazadze, superato 15-9, dove ha confermato una grande condizione psicofisica. La sconfitta in finale è arrivata dopo un assalto comunque lottato dove Curatoli ha confermato ancora una volta di essere un atleta di primissimo livello.

Con questa medaglia d’argento Luca Curatoli può tornare a lavorare con ancora maggiore convinzione in vista dell’estate quando sarà chiamato all’appuntamento più importante della sua carriera. I giochi di Tokyo lo vedranno ai nastri di partenza con il ruolo di “carta da medaglia” per la spedizione della scherma azzurra.

GRAND PRIX FIE - SCIABOLA MASCHILE - Montreal, 10-12 gennaio 2020

Finale

Apithy (Fra) b. Curatoli (ITA) 15-12



Semifinali

Apithy (Fra) b. Samele (ITA) 15-8

Curatoli (ITA) b. Bazadze (Geo) 15-9



Quarti

Apithy (Fra) b. Kim Junghwan (Kor) 15-14

Samele (ITA) b. Szilagyi (Hun) 15-10

Curatoli (ITA) b. Homer (Usa) 15-7

Bazadze (Geo) b. Oh Sanguk (Kor) 15-14



Tabellone dei 16

Samele (ITA) b. Cavaliere (ITA) 15-11

Curatoli (ITA) b. Anstett (Fra) 15-11



Tabellone dei 32

Samele (ITA) b. Berrè (ITA) 15-11

Curatoli (ITA) b. Polossifakis (Can) 15-6

Cavaliere (ITA) b. Alshamlan (Kuw) 15-8

Ibragimov (Rus) b. Nuccio (ITA) 15-12

Oh Sanguk (Kor) b. D'Armiento (ITA) 15-7



Tabellone dei 64

Decsi (Hun) b. Repetti (ITA) 15-10

Samele (ITA) b. Ha Hansol (Kor) 15-11

Berrè (ITA) b. Ya Yinghui (Chn) 15-6

Cavaliere (ITA) b Hartung (Ger) 15-12

Curatoli (ITA) b. Honeybone (Gbr) 15-10

Nuccio (ITA) - De Robbio (Cro) 15-8

Kostenko (Rus) b. Montano (ITA) 15-10

D'Armiento (ITA) b. Lokhanov (Rus) 15-12



Tabellone dei 64 - qualificazione

Repetti (ITA) b. Kempf (Ger) 15-11

Berrè (ITA) b. Hoshino (Jpn) 15-11

Nuccio (ITA) b. Dubarry (Fra) 15-11

D'Armiento (ITA) b. Tokunan (Jpn) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Chung (Kor) 15-13

Mackiewicz (Usa) b. Neri (ITA) 15-9

Thompson (Usa) b. Foschini (ITA) 15-14



Tabellone dei 128 - qualificazione

Patrice (Fra) b. Dreossi (ITA) 15-7

Cavaliere (ITA) b. Pianfetti (Fra) 15-7



Fase a gironi

Dario Cavaliere: 3 vittorie, 3 sconfitte

Enrico Berrè: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesco D'Armiento: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giacomo Mignuzzi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Gabriele Foschini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Riccardo Nuccio: 4 vittorie, 1 sconfitta

Giovanni Repetti: 4 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Neri: 4 vittorie, 1 sconfitta

Leonardo Dreossi: 2 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (149): 1. Apithy (Fra), 2. Curatoli (ITA), 3. Samele (ITA), 3. Bazadze (Geo), 5. Oh Sanguk (Kor), 6. Szilagyi (Hun), 7. Kim Junghwan (Kor), 8. Homer (Usa).

16. Cavaliere (ITA), 22. D'Armiento (ITA), 24. Nuccio (ITA), 28. Berrè (ITA), 36. Montano (ITA), 50. Repetti (ITA), 65. Foschini (ITA), 69. Neri (ITA), 101. Dreossi (ITA), 114. Mignuzzi (ITA)