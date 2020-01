Napoli, ufficiale Lobotka. Gattuso a muso duro Il regista slovacco annunciato da un tweet di ADL, il tecnico: "Mai tirato in ballo Ancelotti"

Stanislav Lobotka è un calciatore del Napoli. Il regista ex Celta Vigo ha lasciato questa mattina alle 9 l’albergo sul lungomare che lo ospitava per dirigersi a Castelvolturno, dove ad attenderlo c’era lo staff societario per la firma sul contratto con cui si è legato al club azzurro per i prossimi cinque anni. Nel pomeriggio è arrivato il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis a ufficializzare l'intesa: “Benvenuto Stanislav!”. Intanto, non smette, però, di risuonare l'eco della polemica relativa a chiacchierate tensioni tra Gattuso e Ancelotti. Ieri, il tecnico dei partenopei, a margine della vittoria per 2-0 sul Perugia, valsa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, non ha usato mezzi termini per affrontare la spinosa questione mediatica: “Prima di fare domande, voglio dire solo due robe perché, altrimenti, dalla prossima settimana inizio a rispondere solo “si”, “no” o “forse”. L'altro giorno, dopo la partita con la Lazio, ho detto che abbiamo toccato il fondo. Non ho detto che la colpa è stata del signor Ancelotti, non l'ho tirato in ballo. Ho sempre detto, dal primo giorno, che abbiamo cambiato metodologia di lavoro; facciamo un lavoro diverso; giochiamo in una maniera diversa. Quando dico “è una squadra pensante” non ho offeso nessuno. Non ho detto che il problema era Ancelotti. Non fatemi fare la persona ignorante, non fatemi fare il cafone, perché ci vuole correttezza. Siccome io mi sveglio la mattina, come tutti voi, e lavoro, con passione, non mi sveglio la mattina per dare colpa agli altri. Ci metto il mio faccione. Sono abituato a metterci il mio faccione.” ha commentato l'allenatore, in sala stampa, a margine della sfida con gli umbri. Tornando al mercato, lo stesso Gattuso ha dichiarato che con l'arrivo di Lobotka ritiene le operazioni in entrata concluse, ma, con tanti giorni di trattative ancora a disposizione, la sensazione è che si tratti di dichiarazioni di rito.