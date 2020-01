Napoli, Giuntoli a Milano per Politano Partenopei entusiasti dopo il successo con la Lazio. Adesso testa alla Juventus

E' un Napoli entusiasta quello che ha ripreso la preparazione questa mattina dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio. Il successo sulla truppa di Inzaghi è stato un toccasana, dopo i deludenti risultati maturati in campionato. E' chiaro che adesso la tifoseria si aspetta un cambiamento di marcia anche in serie A. Domenica ci sarà un incontro complicato: al San Paolo, infatti, farà visita la Juventus dell'ex Sarri. Un successo mostrerebbe che il Napoli è definitivamente fuori dal tunnel.

Quest'oggi è ripresa la preparazione. Coloro che hanno giocato con la Lazio hanno svolto un lavoro differenziato, mentre tutti gli altri hanno lavorato sul campo. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Solo terapie, invece, per Younes e Allan.

Sul mercato sono ore frenetiche per la trattativa che porta a Matteo Politano. Giuntoli ha intensificato i rapporti con l'Inter e sta trattando direttamente il calciatore a Milano. Questa sera ci sarà un summit, anche se l'esterno offensivo attende ancora un affondo da parte della Roma dopo il caso Spinazzola. Se i giallorossi non dovessero farsi vivi, la strada sarà spianata per vedere Politano approdare all'ombra del Vesuvio.

Settore giovanile. Cambio in panchina per la Primavera del Napoli, relegata all'ultimo posto in classifica. Il nuovo tecnico è Giuseppe Angelini, annunciato dal club azzurro attraverso un comunicato stampa.