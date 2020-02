Napoli-Barça: polemiche per i costi, ma caccia al biglietto Verso Napoli-Lecce, corre un febbraio pieno di impegni per gli azzurri

L'ambiente partenopeo non nascose il disappunto alla lettura dei prezzi del listino Champions, ma con il via alla vendita libera, scattata questa mattina, è caccia al biglietto per assistere alla sfida tra il Napoli e il Barcellona. Risposta del tifo sin dall'alba per il match valido come gara d'andata degli ottavi di Champions League.

Testa al campionato: domenica, con calcio d'inizio alle 15, gli azzurri affronteranno il Lecce al San Paolo. Gruppo al completo con il solo Kevin Malcuit che prosegue nel lavoro specifico. Sembra essere iniziata davvero l'era Gattuso. Le vittorie con Lazio, Juventus e Sampdoria hanno garantito entusiasmo a Castel Volturno e voglia di cancellare gli errori commessi fino al 18 gennaio scorso, il giorno del ko con la Fiorentina che appariva come capolinea tecnico.

"Il caos ritiro è stata colpa di tutti": Lorenzo Insigne ha presentato così quanto accaduto nel post-gara di Champions contro il Salisburgo che pesò tantissimo negli equilibri della gestione di Carlo Ancelotti. Il paradosso stagionale è anche il risultato in aggregato delle sfide ufficiali con il Liverpool, dominante in Premier League e campione d'Europa in carica. Vittoria a Fuorigrotta, pareggio ad Anfield, il Napoli è stato capace di fermare gli uomini di Jurgen Klopp per 180 minuti: riprova del valore di squadra, aumentato con gli ingressi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, utili per la ripartenza partenopea verso un mese di febbraio da impegni su tre fronti.