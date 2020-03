A sopresa il Napoli torna ad allenarsi mercoledì La scelta (scarsamente comprensibile) del club azzurro: in campo il 25 marzo

Sorprendente, e scarsamente comprensibile a dirla tutta, la scelta del Napoli che riprendera' gli allenamenti mercoledi' prossimo. Lo ha annunciato il club con una nota sul suo sito ufficiale. "La SSC Napoli comunica che la squadra riprendera' mercoledi' 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina".

Diverse le indicazioni della Lega che compatta, ad eccezione di Lotito, voleva proseguire con uno stop anche agli allenamenti fino al 3 aprile, visti anche i casi di positività registrati in diverse squadre, dalla Juve all Samp all Fiorentina.

Anche l'Assocalciatori con il presidente Tommasi aveva ascritto alla follia, spendendo anche parole molto dure, l'idea di voler tornare in campi ad allenarsi.

E invece la decisione di De Laurentiis è quella di far riprendere gli allenamenti, in linea con Lotito che già da lunedì vorrebbe i calciatori a Formello a correre agli ordini di Simone Inzaghi, ciò nonostante l'emergenza coronavirus sia tutt'altro che alle spalle, nonostante non si sa quando riprenderanno campionati e coppe e nonstante il virus non abbia risparmiato calciatori e staff tecnici delle squadre. Da vedere come risponderanno la Lega Serie A e la Figc.