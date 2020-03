Olimpiadi, Curatoli:"Tokyo non è un addio ma un arrivederci" Lo sciabolatore napoletano non molla l'obiettivo Olimpico dopo il rinvio al 2021

Lo sciabolatore napoletano Luca Curatoli, una delle migliori carte da medaglia della spedizione campana, ha commentato il rinvio dei Giochi Olimpici al 2021.

“Sono stati quattro anni lunghi e pieni di sacrifici per arrivare al meglio a queste Olimpiadi, soprattutto dopo la grande delusione di quattro anni fa. Come ho dimostrato in passato non mi lasco abbattere e continuerò per la mia strada con la stessa voglia, la stessa rabbia, la stessa tenacia di sempre e soprattutto con il solito sorriso sulle labbra, quasi come se non mi importasse di nulla".

"Il percorso si allunga di un anno... Tokyo non è un addio ma un arrivederci. Ci vediamo presto”. Frasi forti che confermano la voglia di lottare e raggiungere l’obiettivo di uno dei migliori sciabolatori al mondo. Curatoli era praticamente già qualificato sia nell’individuale che nella gara a squadre, adesso si ripartirà ma con il suo talento e la sua personalità arriverà all’appuntamento della vita ancora più forte e motivato.