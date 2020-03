Olimpiadi, Carini da brividi:"Porterò la mia Italia su podio" Messaggio di speranza della campionessa campana dopo il rinvio delle Olimpiadi

Per Angela Carini, campionessa di pugilato, le Olimpiadi sono il sogno della vita. Tokyo solo dieci giorni fa sembrava essere ad un passo, mancava una sola vittoria al torneo di qualificazione dopo l’esordio da favola contro l’irlandese Christina Desmond. Poi sono arrivate in rapida successioni le notizie della sospensione del torneo di qualificazione e oggi il rinvio al 2021 della kermesse a cinque cerchi. Ma la forte atleta napoletana non molla, ha subito reagito e attraverso i suoi canali social ha inviato un bellissimo messaggio di speranza.

“Cambia la data, ma non la mia voglia di arrivarci. Occhi determinati, grinta e dedizione. Aspettavo questo momento da dieci anni ma questa è la vita, non la chiamo sfortuna, non la chiamo sconfitta. Ringrazio solo Dio che mi fa stare bene, ringrazio Dio che mi ha riportata a casa sana e salva, ringrazio Dio per la vita che mi dona ogni giorno.

Io continuerò a crederci e porterò tutto questo nel mio cuore e lo scatenerò ripresa dopo ripresa su quel ring... adesso bisogna pensare solo ad andare avanti senza arrendersi un minuto.

Io ci credo e porterò la mia nazione, la mia Italia su quel gradino più alto e con fierezza canterò quell’inno che significherà che ce l’abbiamo fatta. Andrà tutto bene. La vostra Tiger”.

Messaggio da brividi che conferma il grande carattere di questa ragazza che sul ring vuole essere la numero uno.