Olimpiadi, Di Costanzo:"Dispiace ma è giusto rinviarle" L'olimpionico del canottaggio ha commentato il rinvio dei giochi di Tokyo

Marco Di Costanzo a Rio de Janeiro nel 2016 aveva realizzato il sogno di una vita salendo sul podio Olimpico nel due senza in compagnia di Giovanni Abbagnale. Il rinvio dei giochi di Tokyo lo ha scosso e ha affidato un messaggio ai suoi profili social.

“È ufficiale Olimpiadi rinviate all'estate del 2021. Dentro di me già sapevo che questa decisione sarebbe arrivata, ma finché non hai la notizia ufficiale non ci credi. E' giusto rinviarle... il virus c'è ed è un pericolo, la salute è la cosa più importante. L'olimpiade è un momento speciale che va vissuto con la massima serenità con la magia dello spirito olimpico che riecheggia nell'aria. Certo mi dispiace, avevo già nel corpo quell'adrenalina pre-olimpica, ma tutto ciò ora va messo da parte perché bisogna aiutare chi non sta bene e chi ha bisogno di supporto. Oggi vi ripeto ancora più di prima #iorestoacasa