Milik mette a disposizione il suo ristorante per l'emergenza Il calciatore offre pasti a medici e infermieri

L'attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik, proprietario di un ristorante in Polonia, il 'Food & Ball' ha deciso di mettere il proprio locale a Katowice a disposizione delle strutture sanitarie della città per l'emergenza legata al coronavirus. Il giocatore insieme alla compagna Jessica si trova a Napoli, ma i suoi dipendenti preparano pasti che giornalmente vengono confezionati e spediti a medici e infermieri, costantemente in lotta contro il Coronavirus.