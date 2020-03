Canottaggio, Abagnale:"Temo che salterà l'intera stagione" Il canottieri campano pensa comunque alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno

Il bronzo di Rio de Janeiro in coppia con Marco Di Costanzo è stato il punto di partenza per Giovanni Abagnale che con il quattro senza era pronto a sognare qualcosa di straordinario. Il rinvio dei Giochi lo ha inevitabilmente lasciato con l’amaro in bocca.

“Devo ammettere che non andare a Tokyo questa estate non mi fa piacere, stavamo preparando l’appuntamento da quattro anni, non è solo il lavoro di questa stagione che non viene messo a frutto. La salute però viene prima di tutto, quindi c’è poco da dire, ci alleniamo e continuiamo a inseguire questo sogno, ritenendoci fortunati per poterlo ancora rincorrere. Penso a chi non è riuscito a disputare l’Olimpiade della sua epoca a causa delle guerre (Berlino 1916, Tokyo 1940 e Londra 1944, uniche edizioni dei Giochi Olimpici annullate e mai più recuperate, ndr) e mi ritengo un privilegiato ad avere una chance per recuperare la mia. Nell'attesa di tornare alla normalità, dobbiamo fare ciò che ci dicono, stare a casa e vedere meno persone possibili. Più stiamo attenti, e prima ne usciamo. Il ritorno alla quotidianità non sarà comunque semplice, se hanno rimandato l'evento dell'anno, anzi dei quattro anni, come Tokyo 2020, tutto il resto dal punto di vista sportivo passa in secondo piano, dunque mi sa che quest'anno salterà l'intera stagione. Adesso pensiamo però a uscire dall'emergenza, poi ripartiremo con tutto il resto".