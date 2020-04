Canottaggio, annullati gli Europei di Poznan La manifestazione era in programma a giugno, si spera di poterla recuperare a settembre

Continuano i rinvii nel mondo dello sport. Il protrarsi dell' infezione pandemica da Covid-19 non lascia scampo alle varie federazioni. C'è chi sta tenendo duro e prova ad attendere l'ultimo giorno utile per decidere e chi, dopo aver appreso che non ci sarà la possibilità di svolgere gli eventi, è costretto a comunicare addirittura l'annullamento della competizione visto che con lo slittamento di un anno dei Giochi Olimpici i calendari diventeranno intasatissimi e non c'è spazio per i recuperi.

Nel canottaggio l'European Rowing Board, la FISA e il Comitato Organizzatore di Poznan hanno preso la decisione di annullare i Campionati europei 2020 che erano in programma a Poznan (Polonia) dal 5 al 7 giugno. Si stanno esplorando altre date alternative in settembre e ottobre 2020 per organizzare l'evento Continentale ma questa ipotesi ogni giorno che passa diventa più difficile. Molti atleti potrebbero non partecipare, alcuni sono convinti che questa stagione verrà cancellata e hanno quasi del tutto interrotto la fase di preparazione. Ai campionati continentali potrebbero partecipare anche i campani Vicino, Di Costanzo, Castaldo e Abagnale, ma il condizionale è d'obbligo visto che le federazioni navigano a vista non avendo nessuna certezza sulla data in cui cesserà l'emergenza legata al coronaviurs in tutta Europa.