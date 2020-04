Pugilato, i ranking della EBU Tra i campani ci sono Valentino e Tommasone

In attesa della ripresa i pugili campani continuano ad allenarsi in casa. Si fa quel che si può, dal sacco alla corda, ma guai a mollare la presa. Tra i professionisti sono stati rinviati quasi tutti i match programmati tra maggio e giugno e molti altri potrebbero avere lo stesso destino. Luglio potrebbe essere il mese della ripresa e per questo bisogna fare attenzione al ranking EBU. Nei pesi leggeri Domenico Valentino è tredicesimo, mentre nei pesi piuma l’irpino Carmine Tommasone è al decimo posto.

Di seguito la situazione di tutti i Boxer Italiani:

Cruiser: Fabio Turchi 9° tra gli sfidanti

Mediomassimi: Orial Kolaj 6° - Serghey Demckenko 7° - Davide Faraci 14°

SuperMedi: Giovanni De Carolis (10° tra gli sfidanti) sfiderà Zeuge (GER) per il Titolo - ORG. AGON: LUOGO E DATAT MATCH DA STABILIRSI

Medi: Matteo Signani CAMPIONE sfiderà il prossimo 9 Giugno a Caen il francese Maxime Beaussire; Mirko Geografo 15° tra gli sfidanti

Superwelter: Orlando Fiordigiglio 14° tra gli sfidanti

Welter: Marcello Matano 8° tra gli sfidanti

Superleggeri: Andrea Scarpa 13°; Arblin Kaba 15° tra gli sfidanti

Leggeri: Gianluca Ceglia (CAMPIONE UE) l'8 Agosto in Finlandia (Savonlinna) sfiderà Tatli (FIN) per il Titolo Vacante; Emiliano Marsili 7°; Pasquale Di Silvio 16°; Domenico Valentino 13° tra gli sfidanti

SuperPiuma: Devis Boschiero 2°; Michael Magnesi 4° tra gli Sfidanti

Piuma: Mauro Forte (Campione UE) 4°; Carmine Tommasone 10°; Francesco Grandelli 7° tra gli Sfidanti

Supergallo: Luca Rigoldi (campione EUROPEO - Difenderà il titolo cntro Gamal YAFAI (GB) - DATAT LUOGO MATCH DA STABILIRSI) - Iuliano Gallo 7° tra gli Sfidanti

Mosca: Mohammed Obbadi SFIDANTE UFFICIALE CAMPIONE Jay Harris.