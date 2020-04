Canottaggio, Di Costanzo è fiducioso anche dopo il rinvio Il canottiere napoletano ha le idee chiare nonostante lo slittamento delle Olimpiadi al 2021

Marco Di Costanzo è uno dei canottieri medagliati a Rio de Janeiro 2016. In terra brasiliana vinse una splendida e sorprendente medaglia di bronzo nella specialità del due senza in coppia con l’altro partenopeo, Giovanni Abbagnale. Un duo formato un po’ per caso che seppe stupire ed emozionare. Quattro anni dopo fa parte del quattro senza, armo con il quale si è qualificato per le Olimpiadi giapponesi.

Lo slittamento dei giochi al 2012, però, cambia poco. “Il mio obbiettivo non cambia, è solo rimandato di un anno, tocca a me arrivarci più forte”. Idee chiare per Marco Di Costanzo, canottiere delle Fiamme Oro, cresciuto alla corte di Mimmo Perna, in quella fucina di talenti che è il CN Posillipo, che di Olimpiadi se ne intende perché già nel 2010 a Singapore ebbe l’opportunità di partecipare all’edizione giovanile dei Giochi Olimpici.