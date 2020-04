Il Napoli lancia il tutorial per gli esercizi a casa I professionisti dello staff partenopeo presentano 6 lezioni video di esercizi da fare casa

Mertens, Koulibaly, Ruiz e le altre stelle del Napoli si allenano a casa nella quarantena del coronavirus e il club azzurro ha deciso così di lanciare un allenamento a casa anche per i propri tifosi. Il Napoli ha infatti messo online sul proprio sito una serie di tutorial di esercizi fisici con l'iniziativa chiamata "SSC Napoli Home Workout", elaborata con il supporto e l'esperienza del proprio staff tecnico, Bruno Dominici, Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Marco Sangermani;,membri dello staff di Gattuso, che presentano i video. Si tratta di un ciclo di 6 video lezioni di wellness casalingo disponibili sul sito web del club e suddivise in tre differenti livelli di difficoltà: base, intermedio e avanzato.

"Una staff di una squadra di Serie A - spiega il capo delle operazioni azzurre Alessandro Formisano a Radio Kiss Kiss - è un eccellenza che può allenare non solo giocatori ma anche le persone comuni; cosi mi è venuta l'idea di formare tre livelli per consentire anche alla persona a casa di restare in forma.

Abbiamo fatto qualcosa che sia accessibile a tutti. I video sono gratuiti, si possono vedere online sul sito del Napoli. Sono due lezioni per il livello base, due per il livello intermedio e due per il livello avanzato".