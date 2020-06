Basket, Napoli: pronto il colpo Mayo e occhio a Parks Sempre più ambiziosa la squadra. Si punta alla promozione in massima serie nel 2020/2021

Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Eric Lombardi e Pierpaolo Marini, presentato ieri al PalaBarbuto, e aver annunciato le conferme di Daniele Sandri, Diego Monaldi e anche quella di Antonio Iannuzzi, con il presidente Federico Grassi a indicare il rinnovo con il lungo avellinese, il Napoli Basket ha pronto il primo colpo per la casella stranieri. Per le ambizioni di massima serie, la squadra partenopea potrà contare su Josh Mayo, già in Campania 4 anni fa con Scafati. Il playmaker ha salutato Varese con cui aveva l'accordo per la prossima stagione e ha accettato l'offerta di Napoli: l'idea di un biennale per strappare Mayo ai lombardi. Ecco il primo straniero per la squadra che sarà allenata da coach Stefano Sacripanti anche nel 2020/2021.

Mayo potrebbe ritrovare Jordan Parks all'ombra del Vesuvio. Nel triennio vissuto a Bonn, l'esterno dell'Indiana ha giocato con il lungo, che nell'ultima stagione ha indossato la canotta di Treviso. A Napoli interessa l'ala newyorkese, già protagonista in A2 nel tentativo di promozione dell'Orlandina nel 2018/2019.