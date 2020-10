Napoli, Zielinski e il collaboratore Costi positivi al Covid Nota del club azzurro. Domenica c'è la Juve, dita incrociate in vista del terzo giro di tamponi

"Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi." Il Napoli, che oggi ha conosciuto il suo cammino in Europa League, ha comunicato così, attraverso il proprio profilo Twitter, l'esito del secondo giro di tamponi dopo il focolaio registrato nel Genoa. Il centrocampista polacco, salterà, dunque, la sfida di domenica sera, a Torino, contro la Juventus, ed il fiato è sospeso in vista della terza e ultima tornata di analisi prima del match all'Allianz Stadium. Esami ora più che mai decisivi, in programma nella giornata di domani, che precederanno la partenza, in aereo, alla volta del Piemonte. Dita incrociate per Gattuso e i tifosi azzurri che si augurano, innanzitutto per la salute dei propri beniamini, che si tratti di due casi isolati. Un auspicio che, nel contempo, sotto il profilo meramente sportivo si traduce in quello di non perdere altre pedine importanti qualora si dovesse scendere regolarmente in campo. Un condizionale che, a questo punto, diventa doveroso e prudente, se non d'obbligo.