Rebus Juve-Napoli: per la Lega A si gioca, bianconeri in campo Nessun rinvio e non è esplicitato il divieto di partire agli azzurri: rischio 3-0 a tavolino

Juventus-Napoli si gioca o no? Sarà una lunga notte di riflessione con l'interpretazione del protocollo e la lettura approfondita dei documenti prodotti dall'Asl.

Il Napoli non è partito alla volta di Torino, ma l'Azienda Sanitaria Locale partenopea non avrebbe vietato esplicitamente la trasferta al gruppo-squadra azzurro. Il Napoli avrebbe deciso di seguire le linee-guida dell'isolamento fiduciario e della quarantena per i casi covid riscontrati, a maggior ragione dopo aver recepito le indicazioni della regione Campania, che ha sottolineato l'obbligo ai soggetti destinatari di non allontanarsi dai domicili comunicati. In ambito sportivo c'è, però, l'interruzione dell'isolamento per allenamenti e partite con un protocollo definito nel corso dei mesi. Ed ecco la serie di interrogativi che si sono susseguiti nella giornata di ieri e che si confermano nella notte.

Per la Lega Serie A non sembra esserci dubbio: si gioca. Non essendoci un divieto esplicito sul viaggio, il Napoli potrebbe partire in mattinata per giocare regolarmente alle 20.45 all'Allianz Stadium contro la Juve, con le assenze dei positivi, Eljif Elmas e Piotr Zielinski. La stessa Juventus ha confermato la presenza sul terreno di gioco per il posticipo domenicale, nonostante due casi covid nello staff.

C'è, inoltre, lo scenario del ko con il risultato di 3-0 a tavolino per gli uomini di Gattuso: una conclusione da evitare per un caso limite da risolvere nell'interesse di tutte le parti in causa.

Foto: screenshot pagina Twitter Juventus FC