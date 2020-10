Juve - Napoli, ecco quando si pronuncerà il giudice sportivo Sui social post della moglie di Zielinski: "Piotr sta meglio, attenzione non è semplice influenza"

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si pronuncerà su Juventus - Napoli, la partita mai iniziata, non prima della prossima settimana. Già martedì scorso, la gara era rimasta “sub iudice”. Lo sarà ancora per qualche giorno, in modo da studiare in maniera accurata tutte le carte ed arrivare a un verdetto destinato, in ogni caso, a far discutere. Intanto, buone notizie sul fronte Covid-19: anche il tampone di Stanislav Lobotka, l'ultimo di cui si attendeva il risultato, ha dato esito negativo. Il centrocampista resta, dunque, nella “bolla” a Castel Volturno; nel centro sportivo scelto come domicilio dell'isolamento fiduciario che il “gruppo squadra” sta osservando dallo scorso lunedì, per ordine della ASL, in seguito ai casi di positività di Zielinski ed Elmas. Questi ultimi due sono a casa. La moglie del polacco, Laura Slowiak, ha utilizzato i social per rassicurare tutti sulle condizioni di suo marito: “Ringraziamo tutti per il sostegno, Piotr comincia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze. Pian piano comincia ad allenarsi a casa. I miei risultati sono ancora negativi e spero che rimangano tali. Fate attenzione perché questa non è un'influenza normale e incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione.” Domani, per il Napoli, altro giro di tamponi con l'augurio che continuino ad arrivare conferme circa ciò che appare giorno dopo giorno sempre più verosimile: il contagio è stato circoscritto e contenuto.