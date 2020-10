"Sospetta positività al Covid", rinviata Napoli - San Severo La nota: Impossibile ottenere gli esiti dei tamponi in tempi consoni alla disputa della gara

Era in programma nel pomeriggio, con palla a due alle 18, la sfida tra la Gevi Napoli Basket e l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo, ma la LNP, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e i due club, ha comunicato il rinvio della gara a data da destinarsi.

Casi sospetti di covid nel gruppo-squadra del team pugliese, ma soprattutto la difficoltà di ottenere gli esiti dei tamponi in tempo utile per il match hanno costretto le autorità sportive al differimento: "Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con la FIP e le due Società, rende noto che la gara tra Gevi Napoli Basket ed Allianz Pazienza Cestistica San Severo, in calendario per le ore 18.00 di oggi al PalaBarbuto e valevole per la prima giornata di Supercoppa Centenario, girone Arancione, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo della decisione è a scopo precauzionale, e legato alla sospetta positività al Covid-19 di alcuni tesserati della Società ospite. Preso atto dell'impossibilità di sottoporli a tamponi di controllo per averne gli esiti in tempi consoni alla disputa della gara".

Napoli - San Severo sarebbe andata in scena senza pubblico nel rispetto della diffida della Questura di Napoli alla società azzurra, "nella quale è stato disposto alla società azzurra di attenersi scrupolosamente al dettato dell'articolo 1, punto 6, lettera f, del DPCM del 7 agosto scorso".