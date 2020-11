Juventus - Napoli, la rabbia dei tifosi azzurri Intanto, oggi è ripresa la preparazione senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali

Non si attendevano, nella maggioranza dei casi, di vedere ribaltato il verdetto in appello, ma i tifosi del Napoli hanno mal digerito, per usare un eufemismo, la decisione e soprattutto le motivazioni che hanno spinto la Corte Federale a rigettare il ricorso, del club azzurro, avverso la sconfitta per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica, comminata agli azzurri per la mancata disputa della sfida a Torino, contro la Juventus, dello scorso 4 ottobre. Intanto, dopo il successo a Bologna, firmato Osimhen, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli - Milan, valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma al “San Paolo” alle 20,45. Un big match per far tornare la parola al campo.