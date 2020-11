Yacht Club Capri, presentato il nuovo logo Continuano le attività sportive, il neo presidente D'Avanzo ha consegnato le divise agli allievi

Continuano le attività sportive dello Yacht Club Capri che nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid19 è in piena attività, almeno per quello che riguarda la sua scuola vela con circa 20 allievi che si allenano regolarmente nel rispetto dei protocolli nazionali e federali.

In un incontro che si tenuto presso la sede del circolo a Marina Grande, il neo presidente Achille D'Avanzo ed il socio Renato Galli hanno consegnato agli allievi le divise sociali con il nuovo logo del club che presenta un richiamo ai Faraglioni, vero simbolo di Capri, e che nel layout ricorda una barca a vela stilizzata.

In occasione dell’appuntamento con i giovani velisti, il presidente D'Avanzo ha sottolineato l'importanza dell’appartenenza allo Yacht Club Capri e l'orgoglio di portare i colori sociali del club isolano augurando loro di continuare a far vivere la tradizione velica di Capri. Oltre agli allievi, alla cerimonia hanno partecipato numerosi genitori e soci del club che vanta ormai oltre 20 anni di vita. Al termine dell’incontro, il presidente D’Avanzo ha salutato le giovani promesse augurando loro “buon vento”, secondo la tradizione di chi pratica lo sport della vela.