Napoli, è l'ora dell'esordio al "Diego Armando Maradona" Giovedì, alle 18,55, con la Real Sociedad, gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre

Se è vero che la prima volta non si dimentica, il Napoli non vuole, di certo, che sia legata al ricordo di una eliminazione. Giovedì, alle 18,55, nella sesta e ultima giornata del girone F di Europa League, gli azzurri giocheranno la prima, storica, gara nello stadio “Diego Armando Maradona”, ormai ex “San Paolo”. Contro la Real Sociedad c'è in palio il pass per i sedicesimi di finale. Due risultati su tre a disposizione per andare avanti, ma Insigne e compagni vogliono vincere per dare continuità ai successi in campionato contro Roma e Crotone con lo score di 8 gol fatti e nessuno subito a impreziosirli. In città si respira grande fiducia. Capitolo formazione, in attesa del recupero di Osimhen sono pronti a scendere in campo Maksimovic, Mertens, Fabián Ruiz e Politano, che allo “Scida” hanno avuto modo di rifiatare. Nessuna sosta per Koulibaly e Insigne, uomini guida di un gruppo che convince partita dopo partite e che, se riuscirà a mettersi alle spalla qualche passo falso di troppo, può regalare grandi gioie e titoli ai propri supporter.