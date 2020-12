Napoli, 2-1 alla Samp. Terzo posto e mercoledì c'è l'Inter Sotto all'intervallo, gli azzurri rispondono alle altre big. Sguardo al turno infrasettimanale

Alla vigilia l'omaggio della Sampdoria per "el Diez". Alle 15 il via alla prima del Napoli in Serie A al "Diego Armando Maradona". Minuto di silenzio per Paolo Rossi. Azzurri con Meret tra i pali e dentro Manolas, Ghoulam, Demme e Politano. L'avvio di gara non è semplice, ci prova Zielinski - jolly tattico nella fase stagionale - la Samp ha raggiunto Fuorigrotta con l'obiettivo di rilanciarsi e parte decisa. Al 20' Verre lancia Jankto. Ecco la corsa del ceco che carica il mancino: vantaggio Doria con Meret che non può nulla ed è in salita il match al "Maradona" per il Napoli. Il tentativo del pari è immediato, ma Audero risponde presente prima su Mertens (controllo in due tempi), poi sullo scambio tra il belga e Insigne (destro del capitano, girato in angolo dall'estremo difensore).

Ripresa con la crescita partenopea: giri del motore utili al 53'. Mertens crossa, Lozano colpisce di testa per il pari. Cade il muro blucerchiato. I cambi dell'intervallo risultano decisivi. Sviluppo intenso a livello offensivo e il "Chucky" centra il palo con il destro a sfiorare la doppietta e il sorpasso, che arriva al 68'. Lozano corre sull'out e crossa in modo splendido per Petagna. Seconda firma consecutiva per l'ex Spal: 2-1 per il controllo delle operazioni nel finale. Rimonta utile per la conferma del terzo posto e la risposta alle altre big. Quota 23 e mercoledì sera sarà supersfida a San Siro contro l'Inter.

Napoli-Sampdoria 2-1

Marcatori: 20' pt Jankto (S), 8' st Lozano (N), 23' st Petagna (N)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (14' st Mario Rui); Ruiz (1' st Petagna), Demme (14' st Bakayoko); Politano (1' st Lozano), Zielinski (32' st Lobotka), Insigne; Mertens. All. Gattuso. A disp. Contini, Elmas, Maksimovic, Malcuit, Ospina.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto (34' st Damsgaard); Verre (19' st Ramirez); Quagliarella. All. Ranieri. A disp. Askildsen, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Letica, Ravaglia, Regini, Rocha, Silva, Tonelli.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Di Lorenzo, Insigne, Mario Rui (N); Thorsby, Ekdal, Colley, Ramirez (S).

Recupero: 1' pt, 3' st.