Europa Lague, Napoli - Granada: il commento di Gattuso Attraverso l'account Twitter, il tecnico degli azzurri si è espresso sul sorteggio dei sedicesimi

“Sorteggio difficile ed insidioso. Il Granada è un'ottima squadra, sarà dura.” Così Gennaro Gattuso a margine degli accoppiamenti relativi gare valide per il sedicesimi di finale di Europa League, stabiliti nel primo pomeriggio a Nyon. Attraverso l'account Twitter della società, l'allenatore degli azzurri ha invitato a tenere la guardia alta, ma, in città, c'è grande fiducia in merito al passaggio del turno. A rafforzare l'ottimismo dei supporter partenopei anche il 2-1 in rimonta sulla Sampdoria.

Foto: account Twitter SSC Napoli