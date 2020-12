Napoli, infortunio Mertens: ecco l'esito degli accertamenti L'attaccante è uscito dopo un quarto d'ora della sfida al "Meazza" contro l'Inter

Ha lasciato il campo al quarto d'ora, in lacrime. Nel day after di Inter - Napoli 1-0, Dries Mertens si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio alla caviglia sinistra, rimediato al “Meazza". Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo tra il primo e il secondo grado con interessamento del comparto mediale. Le condizioni dell'attaccante, che ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio, durante il periodo natalizio, saranno rivalutate tra 3 settimane.