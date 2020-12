Volley, A3: Gis Ottaviano travolta dalla Com Cavi Tuscania Netta vittorie ospite al PalaVelieri in tre set. Campani a metà classifica con 13 punti

La Maury’s Com Cavi Tuscania espugna il PalaVeliero imponendo un netto 3 a 0 alla Falù Gis Ottaviano. Match mai in discussione con gli uomini di coach Mosca che nonostante l’impegno sono stati puniti ripetutamente già nel primo set dalle bocche da fuoco degli ospiti. Il primo parziale si è concluso 25 a 20 e ha fatto capire quale sarebbe stato il canovaccio della partita. Nel secondo e nel terzo set il dominio ospite è stato ancora più netto come indicano i punteggi di 25 a 17 e 25 a 12.

La squadra campana ora dovrà tornare a lavoro per non farsi trovare impreparata nel match in trasferta a Vibo Valentia contro la Tigano Palmi che attualmente è a quota tre punti in classifica e occupa l’ultimo posto con l’Aci Castello. La Gis Falù Ottaviano, invece, naviga tranquillamente a metà classifica con 13 punti in nove partite e dovrà sfruttare questo turno favorevole, almeno sulla carta, per accorciare le distanze da chi la precede.