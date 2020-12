Napoli all'assalto di Emerson e alla finestra per Gomez Duello di mercato con l'Inter per il Nazionale azzurro. Continua il braccio di ferro con Milik

In attesa della ripresa del campionato, spazio al calciomercato. Il Napoli è piombato su Emerson Palmieri, cursore di fascia mancina del Chelsea. Il Nazionale azzurro può rappresentare più di una semplice alternativa a Ghoulam e Mario Rui, date anche le rispettive situazioni contrattuali, da definire. Per l'italo-brasiliano c'è, però, da fare i conti con la concorrenza dell’Inter, ferocemente determinata a potarsi a casa lo scudetto dopo essere rimasta fuori da tutte le competizioni europee. Chi potrebbe arrivare, chi potrebbe andare. Milik sa bene che giocare è fondamentale per ritagliarsi un ruolo da protagonista nei prossimi Europei, ma continua il braccio di ferro con De Laurentiis. Per l'attaccante, in scadenza, la richiesta è di 15 milioni di euro e il polacco non ha intenzione di ridursi l'ingaggio per favorire l'uscita dal club azzurro. Il rischio di un addio a parametro zero resta elevato. In divenire anche il futuro di Gomez all'Atalanta. Il Papu è in rotta con Gasperini, ma una mediazione della dirigenza orobica potrebbe scongiurarne l'addio. Se dovesse partire, il Napoli è tra il folto nugolo di pretendenti. Intanto, fari puntati anche sull'infermeria. Mertens dovrebbe tornare a disposizione tra il 15 e il 20 gennaio. Continua la corsa contro il tempo per esserci nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Osimhen può tornare in gruppo già a partire da martedì prossimo.