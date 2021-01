Napoli, Koulibaly corre verso l'Udinese Il difensore senegalese può rientrare alla Dacia Arena. Demme e Mertens non saranno della sfida

Sul campo c'è la necessità di dare risposte e invertire un trend oggettivamente insoddisfacente. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite lo certificano. Gli orizzonti del calciomercato, intanto, si dilatano e si lavora già in vista della prossima stagione. Priorità alla sfida con l'Udinese, in programma domenica, alle 15, alla Dacia Arena. Nella diciassettesima giornata di campionato, bando alla scaramanzia e riscatto d'obbligo dopo il k.o. casalingo con lo Spezia. Koulibaly ha svolto parte della seduta in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione, viceversa non dovrebbero esserlo ancora Demme e Mertens: terapie per il primo, con aggiunta di lavoro personalizzato per il secondo. Il Napoli che deve essere e il Napoli che sarà. Quattordici milioni di euro, intesa di massima raggiunta con l'Hellas Verona per il trasferimento, da giugno, di Zaccagni in azzurro.