Napoli, Osimhen sempre più vicino al rientro Spunta la data del recupero del match all'Allianz Stadium contro la Juventus

L'Empoli si è rivelato un osso duro, ma alla fine i quarti di finale di Coppa Italia sono stati centrati evitando di dover ingoiare un boccone amaro. Ora, la Fiorentina, domenica all'ora di pranzo, poi la Juventus mercoledì a quella di cena. Il Napoli si prepara a una scorpacciata di emozioni tra campionato e Supercoppa Italiana e attende, a braccia aperte, Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è vicino al rientro. I dolori tra braccio e spalla destra sono gradualmente diventati meno intensi, tanto da consentire all'ex Lille di allenarsi a casa in attesa della negativizzazione dal Covid-19. Il 13 o il 14 febbraio potrebbe, infine, essere la data del recupero della sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus, con il conseguente slittamento del match con i bianconeri al “Maradona”, in programma proprio in quel fine settimana.