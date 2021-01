Hellas Verona - Napoli, le formazioni ufficiali Alle 15 il calcio d'inizio della gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A

Alle 15 il calcio d'inizio di Hellas Verona - Napoli, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Azzurri a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Gattuso limita i cambi rispetto alla gara di mercoledì scorso a Reggio Emilia. Meret torna titolare. In difesa spazio a Di Lorenzo a destra e a Hysaj a sinistra. Maksimovic viene preferito a Manolas e fa coppia con Koulibaly nel cuore del pacchetto arretrato. A centrocampo, in attesa del rientro Fabián Ruiz, avanti con Demme e Bakayoko. In attacco Mertens non è ancora al top e, allora, c'è ancora Petagna. Alle sue spalle Lozano, Zielinski e Insigne. In panchina c'è anche Osimhen, guarito dal Covid e rientrato in gruppo.

Hellas Verona - Napoli, le formazioni ufficiali.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barák, Zaccagni; Kalinic. A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All.: Juric.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All.: Gattuso.

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna.