Napoli, adesso è vietato sbagliare. C'è lo Spezia in Coppa Domani, al "Maradona", in palio la qualificazione in semifinale. Gattuso obbligato al successo

E adesso il Napoli non può più fallire. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, contro la Juventus, e il ko al “Bentegodi”, per mano dell'Hellas Verona, gli azzurri sono chiamati a riscattarsi centrando la qualificazione in semifinale di Coppa Italia dove affronterebbero la vincente Atalanta - Lazio, in programma questo pomeriggio con calcio d'inizio alle 17,45. Domani, alle 21 toccherà, invece, a Insigne e compagni, al “Maradona”, contro lo Spezia, che lo scorso 6 gennaio aprì i rubinetti di una doccia fredda, freddissima, per gli uomini di Gattuso, chiamato a fare filotto nelle prossime tre partite in dieci giorni (Parma in casa e Genoa fuori, in campionato, a seguire) per far svanire le ombre che si sono inaspettatamente allungate sul suo futuro. L'ex Benitez è stato sondato in caso di clamoroso e immediato ribaltone, Allegri e Spalletti sono le soluzioni percorribili a partire da giugno. Ma guai a lasciarsi distrarre da ciò che accade fuori dal campo perché i liguri sono una squadra terribilmente sbarazzina e, dopo aver fatto fuori la Roma, proveranno a scrivere la storia portandosi a casa un altro scalpo eccellente. Capitolo formazione. Davanti a Meret, la linea a quattro difensiva dovrebbe essere strutturata da Hysaj, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo Lobotka dovrebbe essere preferito a Bakayoko andando ad affiancare Demme. Politano, Zielinski e Insigne i trequartisti alle spalle dell'unica punta Petagna, salvo impiego a sorpresa di uno tra Mertens e Osimhen.