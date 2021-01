Napoli, suggestione Mazzari traghettatore Azzurri chiamati al percorso netto nelle prossime tre gare tra Coppa Italia e campionato

Scricchiola sempre di più il rapporto tra Gattuso e il Napoli. L'idillio con De Laurentiis sembra finito. Il presidente si è rifugiato in un silenzio di riflessione dopo le sconfitte contro Juventus, in Supercoppa Italiana, ed Hellas Verona, e nel silenzio ha maturato il da farsi nel breve e lungo termine. Innanzitutto, l'attuale tecnico avrà la possibilità di invertire il trend con un percorso netto contro lo Spezia, domani, alle 21, al “Maradona”, nei quarti di finali di Coppa Italia, e, a seguire, in campionato, contro Parma e Genoa. ADL si è voluto, però, cautelare qualora, nella peggiore delle ipotesi, si vedesse costretto al cambio in panchina: ha sentito al telefono Benitez e si è accesa la lampadina Mazzarri, nelle vesti di traghettatore. Si vedrà. Rinviato, ovviamente, ogni tipo di discorso relativo al rinnovo di Gattuso. E, allora, step by step. Attenzione massima ai liguri, prossimi avversari: “Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere.” - ha dichiarato Italiano, sponda Spezia, presentando la partita - “Il Napoli è tra le squadre più forti d'Italia, noi vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio.” ha poi concluso. Intanto, Llorente ha raggiunto Udine e Malcuit sta per trasferirsi alla Fiorentina.