Napoli, riecco Koulibaly e Ghoulam ma serve il vero Osimhen Altro bivio per Gattuso, atteso da 180 minuti decisivi tra campionato ed Europa League

Una buona notizia dopo la surreale marcia di avvicinamento all'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che ha lasciato in eredità un 2-0 pesante, per mano del Granada, da provare a ribaltare giovedì prossimo (ore 18:55), al “Maradona”, e tanti dubbi sulla dimensione tecnico-tattica e la tenuta psicologica del Napoli. Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid: salvo improbabili intoppi negli esami medici per l'idoneità all'attività agonistica, saranno a disposizione per la trasferta di domenica, a Bergamo, contro l'Atalanta. Manna dal cielo per Gattuso, che in Spagna ha potuto contare su soli 14 calciatori della prima squadra. Due pedine in difesa che si accingono a essere di nuovo arruolabili, emergenza senza fine in attacco. Fuori Lozano, Mertens e Petagna, là davanti non resta che contare solo su Politano, Osimhen e Insigne. Risposte, importanti, in particolare, sono attese dal centravanti nigeriano, che il Napoli ha pagato a peso d'oro ed ha atteso con pazienza tra infortunio e Coronavirus. Già dilapidato il bonus di entusiasmo, garantito dal successo sulla Juventus. Il Napoli si è riscoperto fragile, seppur oggettivamente condizionato da una rosa ridotta all'osso. Ma nel calcio, si sa, non c'è vicissitudine che tenga. Contano i risultati. E, allora, la sfida con la Dea e il return match con gli iberici rappresentano la nuova linea di demarcazione, potenzialmente decisiva, per il futuro, a breve termine, della gestione tecnica.