Napoli, sfida con Pistoia: obiettivo vetta solitaria Domani, alle 18, la sfida al PalaCarrara dopo un weekend di pausa

Possibilità dell'allungo in vetta: la Gevi Napoli è pronta per la sfida con la Giorgio Tesi Group Pistoia, in programma al PalaCarrara. Una vigilia da obiettivi importanti nel percorso azzurro dopo un weekend di pausa e la sconfitta di Cento, lontana, ma allo stesso tempo da ricordare per garantirsi una ripartenza con il piglio della capolista.

“Abbiamo affrontato una settimana di allenamento in cui abbiamo provato ad adeguare la squadra a diverse soluzioni anche senza il secondo lungo. - ha spiegato il coach di Napoli, Stefano Sacripanti, sottolineando l'assenza di Antonio Iannuzzi, che determina una modifica al pacchetto lunghi e alle rotazioni - Abbiamo lavorato con un buon approccio. Sarà importante applicare il lavoro svolto in una gara come quella sul campo di Pistoia dove intensità e disciplina tattica saranno senza dubbio fattori importanti”. Questo il commento di Sacripanti verso la sfida di Pistoia, battuta domenica scorsa da Scafati, che non scenderà in campo per la gara con Ferrara, rinviata a data da destinarsi a causa dei casi covid nel gruppo-squadra estense.