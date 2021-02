Napoli, Gattuso recupera tre pedine per il Benevento Saranno, però, altrettante le assenze di rilievo. In dubbio Mertens e Osimhen

Nemmeno il tempo di digerire il sapore amaro lasciato in bocca dall'eliminazione nei sedicesimi di finale di Europa League, per mano del Granada, che per il Napoli è già il momento di proiettarsi al derby con il Benevento, in programma domenica, alle 18, allo stadio “Maradona”. Recuperati Ospina, Hysaj e Demme, che hanno svolto lavoro in gruppo. Non saranno della partita Manolas, Lozano e Petagna, che oggi, a Castel Volturno, hanno sudato a parte. In dubbio Mertens e Osimhen. Gattuso, confermato, resta sulla graticola. Benitez e Mazzarri restano alla finestra per il ruolo di traghettatore. A decidere il destino dell'attuale guida tecnica potrebbe essere proprio il match con la strega mentre, in città, la pazienza dei tifosi scricchiola sempre più.