Napoli, Gattuso vara il 4-3-1-2 per il derby con il Benevento Ghoulam titolare, Mertens partirà dalla panchina. Le scelte del tecnico degli azzurri

Il Napoli non può più sbagliare. In arrivo un derby spartiacque per il futuro di Gattuso. Domani, alle 18, al “Maradona”, gli azzurri saranno chiamati a riscattare l'eliminazione nei sedicesimi di finale di Europa League, per mano del Granada, per puntellare la panchina del proprio tecnico su cui si allungano, in maniera sempre più preoccupante, le ombre di Benitez e Mazzarri. Contro il Benevento, il Napoli adotterà il 4-3-1-2 come sistema di gioco. Certo di una maglia da titolare Ghoulam. L'algerino darà il via alla staffetta che, nei pani, dovrà poi essere completata dall'ingresso a gara in corso di Mario Rui. A completare la linea a quattro davanti a Opsina, recuperato e che dovrebbe essere preferito a Meret, saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly. In mediana, spazio a Fabián Ruiz, Bakayoko ed Elmas per permettere a Zielinski di agire alle spalle di Politano e Insigne. Out Osimhen. Partirà dalla panchina Mertens. Per il bomber principe della storia partenopea, il compito è quello di dare il proprio contributo e, all'occorrenza, provare a essere decisivo nel finale di partita. La caviglia sinistra risponde bene e ieri, oltre all'allenamento con il gruppo, ha anche svolto il consueto lavoro supplementare individuale per accelerare la ripresa. La sua condizione non è, però, ovviamente, ancora ottimale.