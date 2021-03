Sassuolo, cento volte De Zerbi: "Pronti alla sfida col Napoli" Il tecnico festeggia un traguardo importante. Contro gli azzurri tre assenze pesanti

In attesa di scoprire se la richiesta di De Laurentiis di rinviare Juventus - Napoli, in programma il prossimo 17 marzo, verrà accolta, per gli azzurri è di nuovo campionato. Domani, alle 18,30, esame di maturità al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Un girone fa, i neroverdi firmarono il colpaccio nell'allora “San Paolo” col finale di 2-0. E da qui, attraverso il canale ufficiale del Sassuolo, è ripartito Roberto De Zerbi per presentare il match, che sancirà la sua centesima partita da allenatore degli emiliani: “Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo, è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi, ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare. Mi aspetto a gara bella”. L'ex Chiriches è fermo e salterà il match al pari di altri due infortunati di lusso, Boga, oggetto del desiderio dei partenopei, e Bourabia. Va svuotandosi, invece, l'infermeria del Napoli. Petagna ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Osimhen esercizi individuali in campo. Lozano si è sottoposto a terapie e si è poi spostato sul rettangolo di gioco di Castel Volturno. Manolas ha svolto quasi tutte le fatiche in gruppo. Il difensore greco è il più vicino al rientro.