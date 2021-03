Napoli, Osimhen a disposizione contro il Bologna Sulla via del recupero anche Lozano: ecco quando può rientrare

Lo sfogo di Insigne, Mario Rui mandato a fare la doccia prima della fine dell'allenamento. Due punte dello stesso iceberg di tensioni, accumulate tra problemi per cause di forza maggiore; tra defezioni per infortuni e Covid e la conseguente mancanza di continuità di rendimento e risultati, con annessi malumori. Sotto il pelo dell'acqua azzurro Napoli, c'è una montagna di difficoltà che rischiano di rendere l'annata agonistica, piena, targata Gattuso, fallimentare sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi. Non resta, allora, che aggrapparsi a ogni barlume di speranza per augurarsi che no, non tutti sia perduto. L'infermeria che si svuota rappresenta l'appiglio. L'ultima buona notizia, in ordine cronologico, in tal senso, è il recupero di Osimhen per la gara di domenica sera contro il Bologna. Via libera definitivo dopo il trauma cranico rimediato a Bergamo. L'attaccante nigeriano ha completato l’iter degli esami e si è allenato in gruppo. Sarà a disposizione per il match in programma alle 20,45 allo stadio "Maradona", dovrebbe ccomodarsi in panchina e subentrare nella ripresa. Sulla via del rientro anche la vera pedina fondamentale del reparto avanzato, Lozano. L'auspicio è di poter contare sul messicano, reduce da problemi muscolari, in occasione della trasferta al "Meazza", contro il Milan, in calendario domenica 14 marzo.